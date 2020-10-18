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Облили зеленкою: в Бериславі в квартиру кандидата в мери проникли невідомі

Новость на русском → Берислав, Неділя 18 жовтня 2020 19:47
Облили зеленкою: в Бериславі в квартиру кандидата в мери проникли невідомі Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері 17 жовтня у квартиру кандидата в мери Берислава та кандидата в депутати Херсонської обласної ради увірвалися невідомі. Зловмисники облили присутніх у квартирі зеленкою та викрали ноутбук.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Інцидент стався, коли у квартирі кандидата в мери відбувалося засідання представників однієї з політичних партій. Крім господаря, у помешканні перебували ще троє кандидатів у депутати районних та міських рад.

У квартиру увірвалося п'ятеро невідомих та, погрожуючи битою забрали в однієї з гостей ноутбук. Один зі зловмисників облив всіх присутніх зеленкою, після чого всі невідомі втекли.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом розбою (ч. 3 ст. 187 КК України). Зараз правоохоронці розшукують всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, сьогодні під Львовом невідомі напали на кандидата в депутати міської ради, коли він агітував в одному із селищ. Зловмисники пошкодили автомобіль кандидата.

Крім того, днями невідомий обстріляв з пневматичної гвинтівки автомобіль кандидата в депутати Запорізької міської ради. Підозрюваного затримали.

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