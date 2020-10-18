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Облили зеленкой: в Бериславе в квартиру кандидата в мэры проникли неизвестные

Новина українською → Берислав, Воскресенье 18 октября 2020 19:47
Облили зеленкой: в Бериславе в квартиру кандидата в мэры проникли неизвестные Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 17 октября в квартиру кандидата в мэры Берислава и кандидата в депутаты Херсонского областного совета ворвались неизвестные. Злоумышленники облили присутствующих в квартире зеленкой и похитили ноутбук.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Инцидент произошел, когда в квартире кандидата в мэры происходило заседание представителей одной из политических партий. Кроме хозяина, в квартире находились еще трое кандидатов в депутаты районных и городских советов.

В квартиру ворвались пятеро неизвестных и, угрожая битой, забрали у одной из гостей ноутбук. Один из злоумышленников облил всех присутствующих зеленкой, после чего неизвестные скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Сейчас правоохранители разыскивают всех причастных к преступлению.

Напомним, сегодня под Львовом неизвестные напали на кандидата в депутаты городского совета, когда он агитировал в одном из поселков. Злоумышленники повредили автомобиль кандидата.

Кроме того, на днях неизвестный обстрелял из пневматической винтовки автомобиль кандидата в депутаты Запорожского городского совета. Подозреваемого задержали.

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