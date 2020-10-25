У Чернівцях за крісло мера боротимуться Клічук та Міхайлішин, - екзит-пол

У неділю стали відомі результати екзит-полу на виборах мера Чернівців. Перемагає Роман Клічук.
Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера". Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.
У Романа Клічука - 29%,
У Віталія Михайлішина - 21,4%,
В Олексія Каспрука - 17,9%.
За результатами екзит-полу, у "Єдиної альтернативи" 22%, "Слуги народу" 14,7%, у "Команди Михайленка" 12,2%, "Євросолідарності" 10,8%, "Пропозиції" 8,8%.
У Чернівцях нині немає міського голови, його обов'язки виконує Василь Продан.
На посаду мера Чернівців претендують: Василь Дутчак - "Наш край". Роман Клічук - "Єдина Альтернатива"; Володимир Дідух-Кобзар - самовисуванець; Василь Максимюк - "Європейська Солідарність"; Олексій Каспрук - "Пропозиція"; Юрій Бурега - "Батьківщина"; Віталій Другановський - "Слуга народу".
Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборів.
Також РБК-Україна писало, що ОПОРА зафіксувала порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.
Раніше видання писало, що станом на 12:00 поліція відкрила 14 кримінальних справ через порушення в день виборів.