В Черновцах за кресло мэра будут бороться Кличук и Михайлишин, - экзит-пол

В воскресенье стали известны результаты экзит-пола на выборах мэра Черновцов. Побеждает Роман Кличук.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера". Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.
У Романа Кличука - 29%,
У Виталия Михайлишина - 21,4%,
У Алексея Каспрука - 17,9%.
По результатам экзит-пола, у "Единой альтернативы" 22%, "Слуги народа" 14,7%, у "Команды Михайленко" 12,2%, "Евросолидарности" 10,8%, "Пропозиции" 8,8%.
В Черновцах сейчас нет городского главы, его обязанности исполняет Василий Продан.
На должность мэра Черновцов претендуют: Василий Дутчак - "Наш край". Роман Кличук - "Единственная Альтернатива"; Владимир Дидух-Кобзарь - самовыдвиженец; Василий Максимюк - "Европейская Солидарность"; Алексей Каспрук - "Пропозиция"; Юрий Бурега - "Батькивщина"; Виталий Другановський - "Слуга народа".
Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборов.
РБК-Украина писало, что ОПОРА зафиксировала нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.
Ранее издание писало, что по состоянию на 12:00 полиция открыла 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов.