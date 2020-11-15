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ОПОРА назвала явку виборців на 16:00

Автор: Маріанна Присяжнюк

Громадська мережа ОПОРА назвала явку виборців на місцевих виборах, які проходять 15 листопада. Станом на 16:00 вона склала 18,6%.

Про це голова мережі Ольга Айвазовська розповіла в коментарі РБК-Україна.

Порівняно з першим туром виборів це майже на 10% менше.

"Агрегована явка виборців 15 листопада станом на 16:00 за даними спостерігачів безпосередньо з дільниць становить 18,6% (похибка не перевищує 1,1%), тоді як 15 жовтня о цій же годині явка була 27% (похибка до 0,84%)", - повідомила вона.

Зазначимо, на 13:00 явка на місцевих виборах становила майже 11%. Такі дані Центральної виборчої комісії.

Нагадаємо, у Краматорську на виборчій дільниці №141042 спостерігачі Комітету виборців України зафіксували можливу "карусель" на місцевих виборах. Один з виборців після голосування демонстрував телефон іншій людині, яка прийшла з ним до ділянки, але не голосував.

Також повідомлялося, що спостерігачі громадянської мережі ОПОРА повідомляли про низку спроб з боку виборців проголосувати без паспорта, а також інші порушення виборчого процесу.

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