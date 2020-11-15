UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОПОРА назвала явку избирателей на 16:00

Автор: Марианна Присяжнюк

Общественная сеть ОПОРА назвала явку избирателей на местных выборах, которые проходят 15 ноября. По состоянию на 16:00 она составила 18,6%.

Об этом глава сети Ольга Айвазовская рассказала в комментарии РБК-Украина.

По сравнению с первым туром выборов это почти на 10% меньше.

"Агрегированная явка избирателей 15 ноября по состоянию на 16:00 по данным наблюдателей непосредственно с участков составляет 18,6% (погрешность не превышает 1,1%), тогда как 15 октября в это же время явка была 27% (погрешность до 0,84%)", - сообщила она.

Отметим, на 13:00 явка на местных выборах составила почти 11%. Такие данные Центральной избирательной комиссии.

Напомним, в Краматорске на избирательном участке №141042 наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали возможную "карусель" на местных выборах. Один из избирателей после голосования демонстрировал телефон другому человеку, который пришел с ним к участку, но не голосовал.

Также сообщалось, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины явкаОПОРА