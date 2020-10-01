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ОПЗЖ лідер електоральних симпатій в Миколаївській області, - опитування

Новость на русском → Миколаївська область, Четвер 01 жовтня 2020 16:21
ОПЗЖ лідер електоральних симпатій в Миколаївській області, - опитування Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Партія "Опозиційна платформа - За життя" лідирує на виборах до міської ради Миколаєва та обласної ради Миколаївської області.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українською соціологічною групою, передають Українські новини.

Так, 31,7% респондентів, опитаних у Миколаєві проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 29,5% - за "Слугу народу", 13,4% - за "Пропозицію", 6,3% - за "Європейську солідарність", 5,5% - за "Партію Шарія" на виборах до Миколаївської міської ради, якби вони проходили в найближчу неділю.

ОПЗЖ лідер електоральних симпатій в Миколаївській області, - опитування

Також 27,8% респондентів, опитаних у Миколаївській області проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 24,9% - за "Слугу народу", 7,8% - за "Європейську солідарність", 7,5% - за "Партію Шарія", 6,3% - за "Пропозицію" на виборах в обласну раду, якби вибори проходили в найближчу неділю.

ОПЗЖ лідер електоральних симпатій в Миколаївській області, - опитування

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором. Інші партії набирають менш як 5%. Опитування проводилося 3-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх респондентів (400 - жителів Миколаєва і 600 - Миколаївської області) методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

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