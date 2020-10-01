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ОПЗЖ лидер электоральных симпатий в Николаевской области, - опрос

Новина українською → Николаевская область, Четверг 01 октября 2020 16:21
ОПЗЖ лидер электоральных симпатий в Николаевской области, - опрос Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Партия "Оппозиционная платформа - За життя" лидирует на выборах в городской совет Николаева и областной совет Николаевской области.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинской социологической группой, передают Украинские новости.

Так, 31,7% респондентов, опрошенных в Николаеве проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 29,5% - за "Слугу народа", 13,4% - за "Пропозицию", 6,3% - за "Европейскую солидарность", 5,5% - за "Партию Шария" на выборах в Николаевский городской совет, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.

ОПЗЖ лидер электоральных симпатий в Николаевской области, - опрос

Также 27,8% респондентов, опрошенных в Николаевской области проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 24,9% - за "Слугу народа", 7,8% - за "Европейскую солидарность", 7,5% - за "Партию Шария", 6,3% - за "Пропозицию" на выборах в областной совет, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

ОПЗЖ лидер электоральных симпатий в Николаевской области, - опрос

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Остальные партии набирают менее 5%. Опрос проводился 3-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних респондентов (400 - жителей Николаева и 600 - Николаевской области) методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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