ОПЗЖ лідирує на виборах до Харківської облради, - опитування

Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)

31,4% жителів Харкова та області на виборах депутатів до Харківської обласної ради проголосували б за "Опозиційну платформу - За життя", 30,5% - "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Про це свідчать результати опитування "Української соціологічної групи", передають "Українські новини".

При цьому, 12,2% респондентів обрали б "Слугу народу", 9,3% - "Блок Юлії Світличної "Разом".

Крім того, 5,3% проголосували б за Партію Шарія", 4,3% - "Європейську Солідарність", 2,5% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Інші партії набрали менш ніж 1%.

Опитування проводилося 2-9 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Харківської області методом індивідуального інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Харкова, 3% - для області.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.