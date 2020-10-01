ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос

Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)

31,4% жителей Харькова и области на выборах депутатов в Харьковский областной совет проголосовали бы за "Оппозиционную платформу - За життя", 30,5% - "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Украинской социологической группы", передают "Украинские новости".

При этом, 12,2% респондентов выбрали бы "Слугу народа", 9,3% - "Блок Юлии Светличной "Вместе".

Кроме того, 5,3% проголосовали бы за "Партию Шария", 4,3% - "Европейскую Солидарность", 2,5% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Другие партии набрали меньше 1%.

Опрос проводился 2-9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% - для области.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.