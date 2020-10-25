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Пальчевський проголосував на місцевих виборах у Києві

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 12:12
Пальчевський проголосував на місцевих виборах у Києві Фото: Андрій Пальчевський під час голосування (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Кандидат в мери Києва від політичної партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський проголосував на виборчій дільниці. За словами політика, він проголосував за розвиток Києва та майбутнє киян.

Про це повідомляє сайт політсили.

"Віддав свій голос за перемогу киян і розвиток Києва. Кияни мають жити в європейській столиці з розвиненою інфраструктурою. Досить грабувати киян! Настав час сказати своє слово українському народу і зробити свій вибір", - сказав Пальчевський.

Перебуваючи на виборчій дільниці, Пальчевський також продемонстрував всім свій український паспорт, зауваживши, що він народився й проживає в Києві.

"Ось, в моєму паспорті громадянина України чітко вказано, що я народився в Києві в 1961 році. Паспорт у мене український, а не якийсь інший, як хтось говорить", - зауважив Пальчевський.

Він також звернув увагу на відсутність списку кандидатів у мери на інформаційній дошці на виборчій дільниці, що не дає змогу виборцям ознайомитися з переліком усіх кандидатів перед голосуванням.

Окрім цього політик відмовився брати участь в опитуванні на виході з виборчої дільниці, яке проводиться за ініціативи президента України.

"Я не братиму участь в опитуванні, яке не має жодної юридичної сили. Зрозуміло, що результати цього опитування будуть такими, які вигідні офісу президента", - сказав Пальчевський.

Пальчевський проголосував на місцевих виборах у КиєвіПальчевський проголосував на місцевих виборах у Києві

Крім того, за його словами, представники його політичної партії стежать сьогодні за дотриманням усіх норм законодавства під час проведення голосування на виборчих дільницях по всій Україні і в разі виявлення порушень, складатимуть протоколи, щоб передавати до правоохоронних органів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.

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