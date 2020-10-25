ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пальчевский проголосовал на местных выборах в Киеве

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 12:12
Пальчевский проголосовал на местных выборах в Киеве Фото: Андрей Пальчевский во время голосования (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский проголосовал на избирательном участке. По словам политика, он проголосовал за развитие Киева и будущее киевлян.

Об этом сообщает сайт политсилы.

"Отдал свой голос за победу киевлян и развитие Киева. Киевляне должны жить в европейской столице с развитой инфраструктурой. Хватит грабить киевлян! Пришло время сказать свое слово украинскому народу и сделать свой выбор", - сказал Пальчевский.

Находясь на избирательном участке, Пальчевский также продемонстрировал всем свой украинский паспорт, заметив, что он родился и проживает в Киеве.

"Вот, в моем паспорте гражданина Украины четко указано, что я родился в Киеве в 1961 году. Паспорт у меня украинский, а не какой-то другой, как кто-то говорит", - отметил Пальчевский.

Он также обратил внимание на отсутствие в списке кандидатов в мэры на информационной доске на избирательном участке, что не дает возможность избирателям ознакомиться с перечнем всех кандидатов перед голосованием.

Кроме этого политик отказался участвовать в опросе на выходе с избирательного участка, которое проводится по инициативе президента Украины.

"Я не буду участвовать в опросе, который не имеет никакой юридической силы. Понятно, что результаты этого опроса будут такими, которые выгодны офису президента", - сказал Пальчевский.

Пальчевский проголосовал на местных выборах в КиевеПальчевский проголосовал на местных выборах в Киеве

Кроме того, по его словам, представители его политической партии сегодня следят за соблюдением всех норм законодательства во время проведения голосования на избирательных участках по всей Украине и в случае выявления нарушений, будут составлять протоколы, чтобы передавать в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 голосование Местные выборы Андрей Пальчевский
Как проходит день выборов
Как проходит день выборов
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине