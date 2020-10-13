Пальчевський: у влади можуть виникнути проблеми через скасування місцевих виборів

Якщо влада скасує проведення місцевих виборів 25 жовтня, у неї виникнуть серйозні проблеми.

Про це заявив бізнесмен, кандидат у мери Києва від політичної парії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в ефірі "Україна 24".

"Якщо є совість у наших медичних керівників і на Банковій, то вводити карантин треба зараз. Швидше за все, вони хочуть провести вибори, оскільки, якщо вони їх не проведуть, у влади будуть дуже серйозні проблеми", - заявив Пальчевський.

Політик зазначив, що у зв'язку з різким зростанням захворюваності коронавірусом, кількість хворих вже на цьому тижні може скласти 10 тисяч осіб на добу.

"Потрібно вводити карантин зараз, коли йде наростання захворюваності експоненціально, а не лінійно. На цьому тижні вже буде 10 тисяч хворих у добу", - сказав Пальчевський.

На його думку, коштів, які були виділені на боротьбу з пандемією в Україні катастрофічно мало.

"Коли медична камарилья каже, що виділено 100 млн гривень на ПЛР-тести, то це як "кіт наплакав". Вони кажуть, що виділять гроші на те, інше, коли ці гроші повинні були бути вже давно освоєні. Ми повинні були бути вже готові до пандемії", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.