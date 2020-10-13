Пальчевский: у власти могут возникнуть проблемы из-за отмены местных выборов
Если власть отменит проведение местных выборов 25 октября, у нее возникнут серьезные проблемы.
Об этом заявил бизнесмен, кандидат в мэры Киева от политической парии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский в эфире "Украина 24".
"Если есть совесть у наших медицинских руководителей и на Банковой, то вводить карантин надо сейчас. Скорее всего, они хотят провести выборы, поскольку, если они их не проведут, у власти будут очень серьезные проблемы", - заявил Пальчевский.
Политик отметил, что в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, количество заболевших уже на этой неделе может составить 10 тысяч человек в сутки.
"Нужно вводить карантин сейчас, когда идет нарастание заболеваемости экспоненциально, а не линейно. На этой неделе уже будет 10 тысяч заболевших в сутки", - сказал Пальчевский.
По его мнению, средств, которые были выделены на борьбу с пандемией в Украине катастрофически мало.
"Когда медицинская камарилья говорит, что выделено 100 млн гривен на ПЦР-тесты, то это как "кот наплакал". Они говорят, что выделят деньги на то, на другое, когда эти деньги должны были быть уже давно освоены. Мы должны были быть уже готовы к пандемии", - резюмировал Пальчевский.
Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.
Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.