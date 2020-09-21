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Пальчевського зареєстровано першим кандидатом на посаду мера Києва

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 вересня 2020 11:21
Пальчевського зареєстровано першим кандидатом на посаду мера Києва Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Київська міська територіальна виборча комісія ввечері 18 вересня зареєструвала першого кандидата на посаду мера столиці - Андрія Пальчевського.

Про це повідомляє "УНІАН".

Крім того, комісія розглянула документи ще одного з бажаючих балотуватися в мери столиці громадянина - Бориса Сахно та відмовила в реєстрації кандидатом, оскільки серед поданих у тервиборчком документів не поданий документ про внесення грошової застави.

Також на засіданні комісія зареєструвала офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "Опора" на чергових виборах депутатів Київради та виборах Київського міського голови 25 жовтня.

Як повідомив виданню голова тервиборчкому Олег Конопольський, всі прийняті на засіданнях постанови будуть оприлюднюватись для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії (на першому поверсі КМДА, - ред.), а також на сторінці Київської міської територіальної виборчої комісії веб-сайту Київської міської ради.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше Андрій Пальчевський назвав три перших рішення на посту мера Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що "Слуги народу" не бачать підстав для скасування або перенесення місцевих виборів.

При цьому в Офісі президента заявили, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий стрибок захворюваності коронавірусом. Однак поки що ситуація залишається контрольованою.

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