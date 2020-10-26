Партія Порошенка перемагає у 5 регіонах і заходить в усі обласні ради України

Партія "Європейська Солідарність" перемагає у 5 регіонах України, й заходить в усі обласні ради країни.

Про це під час брифінгу у центральному штабі партії заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

Він зазначив, що за підсумками паралельного підрахунку голосів, який проводить партійний штаб, "Європейська солідарність" лідирує на виборах у Львівській, Рівненській, Тернопільській, Київській областях та місті Києві.

Відповідно до паралельного підрахунку голосів, у Львівську обласну раду "Європейська солідарність" набирає 30,52%, у Тернопільську - 22,68%, у Рівненську - 18,58%, у Київську - 19,61%.

У Києві на виборах до міської ради "Європейська солідарність" набирає за даними опрацювання 96,57% протоколів 20,29% голосів, і це перший результат по Києву.

"Ми дуже тішимось, що міський голова Києва Віталій Кличко, якого ми підтримали на початку кампанії і не висували свого кандидата, за останніми підрахунками може перемогти вже в першому турі", - зазначив Порошенко.

Порошенко також зазначив, що "Європейська солідарність" єдина політична сила, яка буде представлена в усіх обласних центрах України, у тому числі й в Краматорську.

"Це величезний крок вперед в порівнянні з парламентськими виборами минулого року, де "Європейська солідарність" зайняла перше місце лише у Львівській області. Сьогодні ми представлені у всіх без виключення областях і в п’яти ми зайняли перше місце. Але це ще не все. Я ще раз підкреслюю, що в усіх обласних центрах ми також перемогли на місцевих виборах", - наголошує Порошенко.

Він також додав, що у Львові, Рівному та Сумах кандидати на посаду міського голови від "Європейської солідарності" виходять до другого туру.

Порошенко подякував всім, хто підтримав політичну силу, яка, за його словами, стоїть на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції, а також чітко і послідовно впроваджує реформи, реалізує курс, закладений у Конституції України щодо постійного членства України в ЄС та НАТО.

Своєю чергою, "Європейська солідарність" буде проводити консультації з іншими проєвропейськими силами щодо спільної підтримки у другому турі демократичних кандидатів.

Нагадаємо, також повідомлялося, що в день голосування на місцевих виборах поліція відкрила майже 160 кримінальних справ. Також були складені 324 адміністративних протоколів.