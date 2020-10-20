У партіях оцінили варіанти майбутньої коаліції в Київраді

Згідно з останнім дослідженням "Рейтингу" трійка лідерів, які проходять у Київську міськраду, виглядає так - УДАР (24%), "Слуга народу" (13,6%) і "Європейська солідарність" (13,1%). При такому розкладі партіям доведеться створювати тимчасовий або постійний союз для створення коаліції, хоча такої вимоги в законодавстві і немає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу у столиці".

Також, відповідно до опитування "Рейтингу", до Київради проходять також "Голос", "Батьківщина" і ОПЗЖ. Інші партії не можуть подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

За словами керівника передвиборчого штабу Удару Оксани Продан, говорити про формування якої-небудь коаліції у міськраді ще рано. У "Слузі народу" також поки зберігають мовчання щодо можливої співпраці з УДАРом. Тоді як у Порошенка ще на старті кампанії заявили про готовність "підставити плече" Кличку.

"Ми категорично не будемо створювати коаліцію з ОПЗЖ, а також з партіями, де будуть депутати-вихідці з "Партії регіонів". Якщо такі відбудуться в Київраду. З усіма іншими, хто поділяє наші європейські цінності, ми можемо розглядати можливість коаліції. В першу чергу, це УДАР, "Голос", можливо, "Батьківщина", - пояснив РБК-Україна керівник секретаріату ЄС, народний депутат Максим Саврасов.

У той же час один зі співрозмовників в команді мера сумнівається в можливий союз між УДАРом та ЄС.

"Стільки разів, скільки вони нас кидали, вже немає довіри. Але знову ж: ніколи не говори ніколи. Все буде залежати від того, які партії зайдуть і скільки нам бракуватиме голосів. Можливі ж і спільні ситуативні голосування", - пояснило джерело.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів" писало про найбільш "гарячі" точки на виборах 25 жовтня. Київ у їх числі.

Детальніше про те, хто буде боротися за крісло мера Києва, читайте в матеріалі РБК-Україна.