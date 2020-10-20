В партиях оценили варианты будущей коалиции в Киевсовете

Согласно последнему исследованию "Рейтинга" тройка лидеров, которые проходят в Киевский горсовет, выглядит так - УДАР (24%), "Слуга народа" (13,6%) и "Европейская солидарность" (13,1%). При таком раскладе партиям придется создавать временный или постоянный союз для создания коалиции, хотя такого требования в законодательстве и нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице".

Также, согласно опросу "Рейтинга", в Киевсовет проходят также "Голос", "Батькивщина" и ОПЗЖ. Остальные партии могут не преодолеть пятипроцентный барьер.

По словам руководителя предвыборного штаба УДАРа Оксаны Продан, говорить о формировании какой-либо коалиции в горсовете еще рано. В "Слуге народа" пока также сохраняют молчание насчет возможного сотрудничества с УДАРом. Тогда как у Порошенко еще на старте кампании заявили о готовности подставить "плечо" Кличко.

"Мы категорически не будем создавать коалицию с ОПЗЖ, а также с партиями, где будут депутаты-выходцы из "Партии регионов". Если такие пройдут в Киевсовет. Со всеми остальными, кто разделяет наши европейские ценности, мы можем рассматривать возможность коалиции. В первую очередь, это УДАР, "Голос", возможно, "Батькивщина", - пояснил РБК-Украина руководитель секретариата ЕС, народный депутат Максим Саврасов.

В то же время один из собеседников в команде мэра сомневается в возможном союзе между УДАРом и ЕС.

"Столько раз, сколько они нас кидали, уже нет доверия. Но опять же: никогда не говори никогда. Все будет зависеть от того, какие партии зайдут и сколько нам будет недоставать голосов. Возможны же и ситуативные совместные голосования", - пояснил источник.

Ранее РБК-Украина в материале "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов" писало о самых "горячих" точках на выборах 25 октября. Киев в их числе.

Подробнее о том, кто будет бороться за кресло мэра Киева, читайте в материале РБК-Украина.