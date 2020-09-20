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Поліція відкрила вже 43 справи через порушення виборчого законодавства

Новость на русском → Неділя 20 вересня 2020 13:10
Поліція відкрила вже 43 справи через порушення виборчого законодавства Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Автор: Андрій Козловський

З початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала 43 кримінальних провадження за фактом порушення виборчого процесу. З них одну справу правоохоронці відкрили протягом минулої доби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, з загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень 25 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 - з виборчим процесом.

Всього в Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Також складено шість протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Зазначимо, МВС на місцеві вибори залучить до охорони порядку 136 тисяч силовиків. Також система авіаційної безпеки МВС буде чергувати в посиленому режимі.

За словами глави МВС Арсена Авакова, у силовиків достатньо засобів для контролю передвиборчого процесу.

Нагадаємо, Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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