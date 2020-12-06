Поліція відкрила дві справи в день виборів мера в Кривому Розі

Поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера. Також складено два адміністративних протоколи.

Про це повідомляє Національна поліція.

Одна з кримінальних справ пов'язана з голосуванням недієздатної особи на одній з ділянок Тернівського району. З'ясовуються обставини ситуації.

Другу кримінальну справу відкрито за фактом виявлення заповнених бюлетенів за межами виборчої дільниці на території Інгулецького району.

Обидва відкриті кримінальні провадження за ч.2 статті 158-3 (фальсифікація, підробка, крадіжка, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у другому турі виборів мера Кривого Рогу проголосували 35,14% виборців. Це менше, ніж прийшло на вибори в місті 25 жовтня.

Також, дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорять про перемогу обох кандидатів. В одному переміг Костянтин Павлов, в іншому - Дмитро Шевчик.