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Полиция открыла два дела в день выборов мэра в Кривом Роге

Новина українською → Кривой Рог, Воскресенье 06 декабря 2020 22:59
Полиция открыла два дела в день выборов мэра в Кривом Роге Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Полиция в Кривом Роге открыла два уголовных дела по факту нарушений во время выборов мэра. Также составлено два административных протокола.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Одно из уголовных дел связано с голосованием недееспособного лица на одном из участков Терневского района. Выясняются обстоятельства ситуации.

Второе уголовное дело открыто по факту выявления заполненных бюллетеней за пределами избирательного участка на территории Ингулецкого района.

Оба уголовных производства открыты по ч.2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во втором туре выборов мэра Кривого Рога проголосовали 35,14% избирателей. Это меньше, чем пришло на выборы в городе 25 октября.

Также, данные экзит-полов на выборах мэра Кривого Рога говорят о победе обоих кандидатов. В одном победил Константин Павлов, в другом - Дмитрий Шевчик.

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