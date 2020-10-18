Поліція відкрила ще 18 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

За минулу добу поліція відкрила 18 кримінальних справ через порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня. У цілому було відкрито 406 кримінальних справ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5400 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

"ДО ЄРДР внесено відомості про 406 кримінальних правопорушення: 198 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 208 - пов'язаних з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці склали 1306 адміністративних протоколів за порушення, пов'язані з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня людині, який перебуває на самоізоляції.

Крім цього, раніше в ЦВК повідомляли, що для голосування на виборах при собі необхідно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту.

Також РБК-Україна писало, що в Україну вже прибули майже 70 міжнародних спостерігачів.