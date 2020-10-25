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Поліція розслідує залучення неповнолітніх до проведення опитування Зеленського

Автор: Роман Тверденко, Олег Черниш

Поліція розслідує інформацію про залучення неповнолітніх до проведення опитування президента Володимира Зеленського. Правоохоронні органи зазначили, що використання дітей законно, але за згодою батьків.

Про це на брифінгу сказав голова Національної поліції Ігор Клименко.

Вже встановлено, що у Хмельницькій області одна неповнолітня не мала згоди батьків на таку діяльність. На її матір поліція склала адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків.

Зараз поліція розслідує, чи було отримано згоду батьків у всіх випадках.

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"Нам треба час, щоб встановити, чи всі батьки давали згоду", - підкреслив Клименко.

Крім того, за словами глави поліції, частина волонтерів, які проводили опитування Зеленського, були без документів. У той же час, всупереч побоюванням правоохоронців, за добу не зафіксовано жодного нападу на цих волонтерів, уточнив Клименко.

Раніше повідомлялося, що під час опитування, який за рішенням президента Володимира Зеленського був проведений під час місцевих виборів 25 жовтня, українці позитивно відповіли на всі п'ять запитань. Однак думки з приводу вільної економічної зони на Донбасі розділилися.

Також ОПОРА стверджувала, що Всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводять поблизу 55% виборчих дільниць. Найбільше ділянок покриті на півдні.

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