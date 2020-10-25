Полиция расследует привлечение несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского

Полиция расследует информацию о привлечении несовершеннолетних к проведению опроса президента Владимира Зеленского. Правоохранительные органы отметили, что использование детей законно, но с согласия родителей.

Об этом на брифинге сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Уже установлено, что в Хмельницкой области одна несовершеннолетняя не имела согласия родителей на такую деятельность. На ее мать полиция составила админпротокол за невыполнение родительских обязанностей.

Сейчас полиция расследует, было ли получено согласие родителей во всех случаях.

"Нам надо время, чтобы установить, все ли родители давали согласие", - подчеркнул Клименко.

Кроме того, по словам главы полиции, часть волонтеров, проводивших опрос Зеленского, были без документов. В то же время, вопреки опасениям правоохранителей, за сутки не зафиксировано ни одного нападения на этих волонтеров, уточнил Клименко.

Ранее сообщалось, что во время опроса, который по решению президента Владимира Зеленского был проведен во время местных выборов 25 октября, украинцы положительно ответили на все пять вопросов. Однако мнения по поводу свободной экономической зоны на Донбассе разделились.

Также ОПОРА утверждала, что Всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского проводят вблизи 55% избирательных участков. Больше всего участков покрыты на юге.