Поліція повідомляє про факти розголошення таємниці голосування у Дніпропетровській області

Станом на 12:00 до поліції у Дніпропетровській області надійшло 50 заяв та повідомлень, пов’язані з порушенням виборчого процесу. Переважна більшість зареєстрованих повідомлень стосувалася фотографування бюлетенів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що зараз слідчо-оперативні групи поліції перевіряють кожен факт фотографування та опитують причетних до цього осіб.

"Якщо в ході розгляду буде встановлено, що виборець оприлюднив фото свого бюлетеня з позначкою про голосування, слідчі реєструватимуть такі факти до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриватимуть кримінальне провадження", - йдеться на сайті поліції.

Відповідно до статті 159 Кримінального кодексу України порушення таємниці голосування карається штрафом, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Поліція попереджає: фото та відеофіксація виборчих бюлетенів, розголошення результатів волевиявлення є порушенням виборчого законодавства та передбачає кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліція зафіксувала порушення "дня тиші" в Дніпрі. Складено один адмінпротокол, перевіряється ще 26 повідомлень.