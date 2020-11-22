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Полиция сообщает о фактах разглашения тайны голосования в Днепропетровской области

Новина українською → Днепр, Воскресенье 22 ноября 2020 13:27
Полиция сообщает о фактах разглашения тайны голосования в Днепропетровской области Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 12:00 в полиции в Днепропетровской области поступило 50 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса. Подавляющее большинство зарегистрированных сообщений касалась фотографирования бюллетеней.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что сейчас следственно-оперативные группы полиции проверяют каждый факт фотографирования и опрашивают причастных к этому лиц.

"Если в ходе рассмотрения будет установлено, что избиратель обнародовал фото своего бюллетеня с отметкой о голосовании, следователи будут регистрировать такие факты в Единый реестр досудебных расследований и открывать уголовное производство", - говорится на сайте полиции.

Согласно статье 159 Уголовного кодекса Украины нарушение тайны голосования наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Полиция предупреждает: фото и видеофиксация избирательных бюллетеней, разглашение результатов волеизъявления является нарушением избирательного законодательства и предусматривает уголовную ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция зафиксировала нарушения "дня тишины" в Днепре. Составлен один админпротокол, проверяется еще 26 сообщений.

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