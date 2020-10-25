Порошенко: всеукраїнське опитування є фальсифікацією виборчого процесу

Всеукраїнське опитування, ініційоване президентом, є найбільшою фальсифікацією виборчого процесу за всю історію незалежної України.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після голосування на місцевих виборах.

На думку Порошенка, це опитування можна порівняти тільки з "виборами" часів Януковича, й подякував тим виборцям, які його ігнорують.

"Зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України в Європейський союз і не дасть нікому звернути з цього шляху, забезпечує реформу децентралізації, ініційовану мною і реалізовану нашою командою", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.