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Порошенко: всеукраинский опрос - это фальсификация избирательного процесса

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 13:37
Порошенко: всеукраинский опрос - это фальсификация избирательного процесса фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Всеукраинский опрос, инициированный президентом, является крупнейшей фальсификацией избирательного процесса за всю историю независимой Украины.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после голосования на местных выборах.

По мнению Порошенко, этот опрос можно сравнить только с "выборами" времен Януковича, и поблагодарил тех избирателей, которые его игнорируют.

"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский союз и никому не даст свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой", - заявил Порошенко.

Порошенко: всеукраинский опрос - это фальсификация избирательного процесса

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.

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