Порядок у день виборів забезпечували понад 10 тисяч нацгвардійців
Під час проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня охорону громадського порядку забезпечували понад 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України. Також до охорони залучили автопатрулі і кінологів зі службовими собаками.
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.
"Понад 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України залучалися до служби із забезпечення громадської безпеки під час виборчого процесу... До несення служби поблизу виборчих дільниць у більш ніж 60 населених пунктах також залучалися автопатрулі та кінологи зі службовими собаками", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що авіація НГУ перебувала в постійній готовності до виконання завдань.
Зазначено, що на маршрутах патрулювання, де несли службу військові, суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили 6 кримінальних справ через можливі порушення на довиборах народного депутата до Верховної ради по 208 виборчому округу. Всі справи були відкриті до дня голосування.
Як писало РБК-Україна, спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили порушення, які могли істотно вплинути на результати місцевих виборів у деяких об'єднаних територіальних громадах.