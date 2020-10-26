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Порядок у день виборів забезпечували понад 10 тисяч нацгвардійців

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 жовтня 2020 16:11
Порядок у день виборів забезпечували понад 10 тисяч нацгвардійців Фото: Нацгвардія (ngu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Під час проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня охорону громадського порядку забезпечували понад 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України. Також до охорони залучили автопатрулі і кінологів зі службовими собаками.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

"Понад 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України залучалися до служби із забезпечення громадської безпеки під час виборчого процесу... До несення служби поблизу виборчих дільниць у більш ніж 60 населених пунктах також залучалися автопатрулі та кінологи зі службовими собаками", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що авіація НГУ перебувала в постійній готовності до виконання завдань.

Зазначено, що на маршрутах патрулювання, де несли службу військові, суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили 6 кримінальних справ через можливі порушення на довиборах народного депутата до Верховної ради по 208 виборчому округу. Всі справи були відкриті до дня голосування.

Як писало РБК-Україна, спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили порушення, які могли істотно вплинути на результати місцевих виборів у деяких об'єднаних територіальних громадах.

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