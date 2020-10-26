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Порядок в день выборов обеспечивали более 10 тысяч нацгвардейцев

Новина українською → Украина, Понедельник 26 октября 2020 16:11
Порядок в день выборов обеспечивали более 10 тысяч нацгвардейцев Фото: Нацгвардия (ngu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Во время проведения голосования на местных выборах 25 октября охрану общественного порядка обеспечивали более 10 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины. Также к охране привлекли автопатрули и кинологов со служебными собаками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Более 10 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины привлекались к службе по обеспечению общественной безопасности во время избирательного процесса... К несению службы вблизи избирательных участков в более чем 60 населенных пунктах также привлекались автопатрули и кинологи со служебными собаками", - сказано в сообщении.

Отмечается, что авиация НГУ находилась в постоянной готовности к выполнению задач.

Указано, что на маршрутах патрулирования, где несли службу военные, существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Напомним, правоохранители открыли 6 уголовных дел из-за возможных нарушений на довыборах народного депутата в Верховную раду по 208 избирательному округу. Все дела были открыты до дня голосования.

Как писало РБК-Украина, наблюдатели гражданской сети ОПОРА выявили нарушения, которые могли существенно повлиять на результаты местных выборов в некоторых объединенных территориальных общинах.

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