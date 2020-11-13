ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повторні вибори мера Борисполя перенесли на січень 2021

Новость на русском → Бориспіль, П'ятниця 13 листопада 2020 12:14
Повторні вибори мера Борисполя перенесли на січень 2021 Фото: вибори мера Борисполя пройдуть в січні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія України визначилася зі строками повторних виборів мера Борисполя. Голосування відбудеться вже наступного року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Згідно інформації на сайті Центрвиборчкому, повторні вибори мера Борисполя призначені на 31 січня 2021 року.

Відзначимо, раніше на сайті Державного реєстру виборців з'явилася інформація про те, що датою виборів в Борисполі розглядали 27 грудня.

Нагадаємо, чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19. Він захворів за три тижні до виборів, був госпіталізований до Переяславської лікарні. Ще до оголошення результатів 28 жовтня у нього зупинилося серце.

В коментарі РБК-Україна секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок заявив, що в місті не призначатимуть тимчасового мера.

"Такого в Україні взагалі не було. Справа в тому, що він виграв вибори, але його ТВК не оголосила міським головою. Тому, за логікою, я думаю, що, швидше за все, будуть перевибори", - сказав Годунок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Центральна виборча комісія Борисполь выборы
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Черкаси відмовились вводити карантин вихідного дня