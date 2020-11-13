Повторні вибори мера Борисполя перенесли на січень 2021

Центральна виборча комісія України визначилася зі строками повторних виборів мера Борисполя. Голосування відбудеться вже наступного року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

Згідно інформації на сайті Центрвиборчкому, повторні вибори мера Борисполя призначені на 31 січня 2021 року.

Відзначимо, раніше на сайті Державного реєстру виборців з'явилася інформація про те, що датою виборів в Борисполі розглядали 27 грудня.

Нагадаємо, чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19. Він захворів за три тижні до виборів, був госпіталізований до Переяславської лікарні. Ще до оголошення результатів 28 жовтня у нього зупинилося серце.

В коментарі РБК-Україна секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок заявив, що в місті не призначатимуть тимчасового мера.

"Такого в Україні взагалі не було. Справа в тому, що він виграв вибори, але його ТВК не оголосила міським головою. Тому, за логікою, я думаю, що, швидше за все, будуть перевибори", - сказав Годунок.