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"Пропозиція" - приклад того, як далі можуть розвиватися регіональні партії, - експерт

Новость на русском → Київ, Четвер 19 листопада 2020 19:57
"Пропозиція" - приклад того, як далі можуть розвиватися регіональні партії, - експерт
Автор: РБК-Україна

Результати місцевих виборів показали, що люди більше довіряють місцевому самоврядуванню, ніж центральній владі. Високі результати партії місцевого самоврядування "Пропозиція", яка згідно з офіційними даними ЦВК увійшла в ТОП-10 переможців виборів, показали, що вона зробила заявку на становлення як загальнонаціонального гравця.

Про це йшлося під час прес-конференції "Перспективи взаємовідносин центральної та місцевої влади після виборів" в УНІАН.

На думку політтехнолога Сергія Гайдая, ці місцеві вибори стали змаганням політичних партій і вони проходили у 4 горизонтах.

Перший, парламентські партії прагнули підтвердити свій статус, другий - непарламентські партії, які претендують на роль загальнонаціональних, апробували свої сили. Третій пласт - це партії, які були заточені під перемогу конкретних мерів, і четвертий - технічні проекти, які просто заробляли гроші на торгівлі місцями у комісіях.

"Аналізуючи кожен із цих горизонтів, можна відмітити, що "Слуги народу" не змогли підтвердити статусу партії влади. Серед тих, хто проводив загальнонаціональну кампанію, але не присутній у парламенті, ми бачимо досить скромні результати у партії “Перемога Пальчевського”, “Нашого краю”, “Партії Шарія”. Такі партії, як “Удар” і “Самопоміч” із загальнонаціональних перетворились на партії киян і львів’ян відповідно. А от партія "Пропозиція", яка попри те, що не вела масштабної загальнонаціональної кампанії, свої плацдарми зайняла", - каже Сергій Гайдай.

Приймаючи новий виборчий кодекс в інтересах парламентських партій і вводячи тотальну партизацію, "Слуги народу" розраховували, що це стане технологією для їх перемоги, вважає політолог Владислав Дзівідзінський.

"Партії місцевих лідерів скрізь мають вищу підтримку за парламентські. У топ-10 партій, які отримали найбільше представників у радах усіх рівнів, увійшли 4 парламентські - "СН", “Батьківщина”, “ОПЗЖ” і “ЄС”. У лідерах також 4 партії, уже були представлені у владі - це "Наш край", “Свобода”, “Стратегія Гройсмана” і партія Ляшка, і дві політсили, які були створені відносно нещодавно - це "За майбутнє" і "Пропозиція". Якщо "За майбутнє" я б взагалі партією не називав, це проєкт, франшиза, то партія "Пропозиція" - приклад того, як далі можуть розвиватися регіональні партії. Її представники могли іти самостійно і переобиратися, але вибрали кооперацію на горизонтальному рівні і це дає їм шанси на політичні перспективи", - вважає політолог.

Як відомо, партія "Пропозиція" має перемоги в Житомирі, Кропивницькому, а кандидати від партії - лідери виборчих перегонів у Дніпрі і Миколаєві. Другий тур виборів у цих містах відбудеться 22 листопада.

"Якщо ми згадаємо ту ж історію у Дніпрі, то у дніпрян просто вкрали перемогу у першому турі. Там були і сітки, і брудна медіакампанія і відверті махінації при підрахунку голосів. Я переконаний, коли поступає інформація про масову скупку голосів опонентом Філатова мала б бути реакція центральної влади. Є задокументовані факти фальсифікацій і має бути не тільки участь Нацполіції, але і публічна реакція глави держави, який має показати, що він за чесні вибори. Адже в умовах низької явки ціна перемоги може бути у 10-15 тисяч голосів і купити стільки не складно. Уже зрозуміло, що другий тур там буде безпрецедентним за кількістю махінацій", - наголошує Ігор Рейтерович.

Своєю чергою, політолог Ростислав Балабан зазначає, що результати виборів показали ефект "витверезіння" виборців і те, що хвиля ейфорії, коли люди голосували за президентську партію, бо думали, що можна в один клік завершити війну, отримати низькі податки і високі зарплати, уже пройшла. Тиснучи на місцеве самоврядування, влада тільки "розбудила" місцеві еліти і це призведе до зміни політичної кон’юнктури.

"Політична палітра буде оновлюватися. Ще до початку виборів я говорив, що вони стануть стартом для майбутніх парламентських. Така партія як "Пропозиція", яка взяла опорні пункти, уже зробила заявку на загальнодержавний рівень", - резюмує Балабан.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбувся перший тур місцевих виборів. ЦВК назвала партії, які взяли найбільше мандатів на місцевих виборах

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