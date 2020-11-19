"Пропозиция" - пример того, как дальше могут развиваться региональные партии, - эксперт

Результаты местных выборов показали, что люди больше доверяют местному самоуправлению, чем центральной власти. Высокие результаты партии местного самоуправления "Пропозиции", которая согласно официальным данным ЦИК вошла в ТОП-10 победителей выборов, показали, что она сделала заявку на становление как общенационального игрока.

Об этом шла речь во время пресс-конференции "Перспективы взаимоотношений центральной и местной власти после выборов" в УНИАН.

По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, эти местные выборы стали соревнованием политических партий, и они проходили в 4 горизонтах.

Первый, парламентские партии стремились подтвердить свой статус, второй - непарламентские партии, которые претендуют на роль общенациональных, апробировали свои силы. Третий пласт - это партии, которые были заточены под победу конкретных мэров, и четвертый - технические проекты, которые просто зарабатывали деньги на торговле местами в комиссиях.

"Анализируя каждый из этих горизонтов, можно отметить, что "Слуги народа" не смогли подтвердить статус партии власти. Среди тех, кто проводил общенациональную кампанию, но не присутствует в парламенте, мы видим достаточно скромные результаты у партии “Перемога Пальчевского”, “Нашего края”, “Партии Шария”. Такие партии, как “Удар” и “Самопомощь” с общенациональных превратились в партии киевлян и львовян соответственно. А вот партия "Пропозиция", которая, несмотря на то, что не вела масштабной общенациональной кампании, свои плацдармы заняла", - говорит Сергей Гайдай.

Принимая новый избирательный кодекс в интересах парламентских партий и вводя тотальную партизацию, "Слуги народа" рассчитывали, что это станет технологией для их победы, считает политолог Владислав Дзивидзинский.

"Партии местных лидеров везде имеют более высокую поддержку, чем парламентские. В топ-10 партий, которые получили больше всего представителей в советах всех уровней, вошли 4 парламентские - "СН", “Родина”, “ОПЗЖ” и “ЕС”. В лидерах также 4 партии, которые уже были представлены во власти - это "Наш край", “Свобода”, “Стратегия Гройсмана” и партия Ляшко, и две политсилы, которые были созданы относительно недавно - это "За майбутнє" и "Пропозиция". Если "За майбутнє" я бы вообще партией не называл, это проект, франшиза, то партия "Пропозиция" - пример того, как дальше могут развиваться региональные партии. Ее представители могли идти самостоятельно и переизбираться, но выбрали кооперации на горизонтальном уровне и это дает им шансы на политические перспективы", - считает политолог.

Как известно, партия "Пропозиция" имеет победы в Житомире, Кропивницком, а кандидаты от партии - лидеры избирательной гонки в Днепре и Николаеве. Второй тур выборов в этих городах состоится 22 ноября.

"Если мы вспомним ту же историю в Днепре, то у днепрян просто украли победу в первом туре. Там были и сетки, и грязная медиакампания и откровенные махинации при подсчете голосов. Я убежден, когда поступает информация о массовой скупке голосов оппонентом Филатова должна была бы быть реакция центральной власти. Есть задокументированные факты фальсификаций и должно быть не только участие Нацполиции, но и публичная реакция главы государства, который должен показать, что он за честные выборы. Ведь в условиях низкой явки цена победы может быть в 10-15 тысяч голосов и купить столько не сложно. Уже понятно, что второй тур там будет беспрецедентным по количеству махинаций", - отмечает Игорь Рейтерович.

В свою очередь, политолог Ростислав Балабан отмечает, что результаты выборов показали эффект "вытрезвления" избирателей и то, что волна эйфории, когда люди голосовали за президентскую партию, потому что думали, что можно в один клик завершить войну, получить низкие налоги и высокие зарплаты, уже прошла. Оказывая давление на местное самоуправление, власть только "разбудила" местные элиты и это приведет к изменению политической конъюнктуры.

"Политическая палитра будет обновляться. Еще до начала выборов я говорил, что они станут стартом для будущих парламентских. Такая партия как "Пропозиция", которая взяла опорные пункты, уже сделала заявку на общегосударственный уровень", - резюмирует Балабан.

Напомним, 25 октября в Украине состоялся первый тур местных выборов. ЦИК назвала партии, которые взяли больше всего мандатов на местных выборах