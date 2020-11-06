Хто пройшов у Київраду: список

До Київради за результатами місцевих виборів 25 жовтня пройдуть сім партій. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" і УДАРу.

Про це свідчать дані, оприлюднені в п'ятницю, 6 листопада, Київським міськвиборчкомом.

Найбільшу фракцію отримає "Євросолідарність" - 31 депутат. На одного менше буде у партії новообраного мера Віталія Кличка УДАР - 30.

14 депутатів буде у партії "Єдність", 12 - у "Батьківщини", 12 - у "ОПЗЖ", 12 - у "Слуги народу", 9 - у "Голосу".

Списки депутатів, які пройшли в Київраду за даними Київського ТВК:

"Євросолідарність":

Володимир Прокопів, Людмила Ковалевська, Леонід Ємець, Ігор Баленко, Олександр Супрун, Андрій Задерейко, Андрій Порайко, Олександр Гребінський, Сергій Артеменко, Тарас Криворучко, Олександр Міщенко, Владислав Турець, Ірина Неборак, Ірина Ар'єва, Сергій Таран, Олексій Окопный, Вадим Сторожук, Анна Коваленко, Георгій Ясинський, Ольга Галицька, Олександр Тимченко, Динара Габибуллаева, Олег Левченко, Марина Порошенко, Віктор Кононенко, Костянтин Усов, Володимир Андрусишин, Наталія Пастухова, Ігор Хацевич, Павло Бойченко, Ольга Чайка;

УДАР:

Дмитро Калініченко, Олеся Пинзеник, Володимир Гончаров, Олександр Гончаров, Максим Макаренко, Старостенко Ганна, Віктор Рушко, Михайло Іщенко, Ігор Опадчий, Олена Обраменко, Олесь Маляревич, Андрій Странніков, Мирослава Смірнова, Богдан Чорній, Михайло Терентьєв, Валентин Мондрієвський, Віктор Брагінський, Олеся Зубрицька, Вікторія Муха, В'ячеслав Непоп, Олег Костюшко, Катерина Кириченко, Дмитро Банас, Віталій Кличко (обраний мером), Олександр Шовковський, Юлія Лимар, Владислав Андропов, Роман Романюк, Дмитро Білоцерківець, Володимир Бондаренко;

"Єдність":

Олександр Омельченко, Юлія Єрмоленко, Наталія Белікашвілі, Сергій Кімчак, Олеся Самолутченко, Оксана Поцілуйко, Ярослав Федоренко, Ігор Шпак, Вадим Іванченко, Віталій Павлик, Юрій Сулига, Ольга Веремеєнко, Ваган Томасян, Роман Ярошенко

"Батьківщина":

Ігор Галайчук, Володимир Солончак, Ганна Свириденко, Олександр Бродський, Олексій Кучеренко, Віталій Нестор, Денис Москаль, Олександра Кужель, Ольга Гоцуляк, Алла Шлапак, Юрій Зубков, Олена Марченко;

ОПЗЖ:

Олександр Попов, Юлія Симуніна, Михайло Царенко, Олександр Плужник, Олена Мукало, Ігор Кириленко, Юлія Уласик, Марія Марк, Михайло Наконечний, Рустем Ахметов, Володимир Кравець, Володимир Яловий;

"Слуга народу":

Євгенія Кулеба, Михайло Присяжнюк, Олена Говорова, Юрій Федоренко, Владислав Трубіцин, Лілія Пашинна, Георгій Зантарая, Вікторія Бурдукова, Микола Конопелько, Євген Кузьменко, Ксенія Семенова;

"Голос":

Максим Нефьодов, Зоя Ярош, Костянтин Богатов, Аліна Михайлова, Григорій Маленко, Олександр Лінчевський, Сергій Попатенко, Тарас Козак, Вадим Васильчук.

Нагадаємо, що за підсумком виборів мера Києва Віталій Кличко був переобраний на посаду, набравши понад 50% голосів.