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Оголошено результати місцевих виборів в Києві

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 15:52
Оголошено результати місцевих виборів в Києві Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві оголосили результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року. Лідирує політична партія "Європейська солідарність".

Результати оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.

Прохідний п'ятивідсотковий бар'єр подолали 7 політичних партій:

  • Європейська солідарність - 20,52%;
  • УДАР - 19,98%;
  • Єдність - 8,74%;
  • ОПЗЖ - 7,81%:
  • Слуга народу - 7,53%;
  • Батьківщина - 7,49%;
  • Голос - 5,97%.

Ще 13 партій отримали наступні результати:

  • Перемога Пальчевського - 4,56%;
  • Свобода - 3,14%;
  • Партія Шарія - 2,71%;
  • Демократична сокира - 1,63;
  • Рідна країна - 1,51%;
  • За майбутнє - 0,74%;
  • Екопартія Берези - 0,64%;
  • Наш Край - 0,50%;
  • Хвиля - 0,20%;
  • Пропозиція - 0,24%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка - 0,33%;
  • Партія національного егоїзму - 0,09%;
  • Правий Сектор - 0,37%.

Всього до Київради балотувалися 24 партії.

Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.

Зазначимо, у фракції "Слуга народу" розповіли РБК-Україна, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з "ОПЗЖ".

Також у коментарі виданню політолог Володимир Фесенко розповів, що головний переможець на цих виборах - місцеві партії і партії мерів.

Феномен мерів пов'язаний не стільки з персоналіями, скільки з отриманими їх містами ресурсами, також вважає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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