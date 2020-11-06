Оголошено результати місцевих виборів в Києві
У Києві оголосили результати місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року. Лідирує політична партія "Європейська солідарність".
Результати оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.
Прохідний п'ятивідсотковий бар'єр подолали 7 політичних партій:
- Європейська солідарність - 20,52%;
- УДАР - 19,98%;
- Єдність - 8,74%;
- ОПЗЖ - 7,81%:
- Слуга народу - 7,53%;
- Батьківщина - 7,49%;
- Голос - 5,97%.
Ще 13 партій отримали наступні результати:
- Перемога Пальчевського - 4,56%;
- Свобода - 3,14%;
- Партія Шарія - 2,71%;
- Демократична сокира - 1,63;
- Рідна країна - 1,51%;
- За майбутнє - 0,74%;
- Екопартія Берези - 0,64%;
- Наш Край - 0,50%;
- Хвиля - 0,20%;
- Пропозиція - 0,24%;
- Радикальна партія Олега Ляшка - 0,33%;
- Партія національного егоїзму - 0,09%;
- Правий Сектор - 0,37%.
Всього до Київради балотувалися 24 партії.
Нагадаємо, за даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний очільник міста Віталій Кличко отримав на виборах 25 жовтня 45,9% голосів.
Зазначимо, у фракції "Слуга народу" розповіли РБК-Україна, з ким готові співпрацювати в Київраді. Найскладніше їм уявити партнерство з "ОПЗЖ".
Також у коментарі виданню політолог Володимир Фесенко розповів, що головний переможець на цих виборах - місцеві партії і партії мерів.
Феномен мерів пов'язаний не стільки з персоналіями, скільки з отриманими їх містами ресурсами, також вважає голова Комітету виборців України Олексій Кошель.