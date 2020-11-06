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Объявлены результаты местных выборов в Киеве

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 15:52
Объявлены результаты местных выборов в Киеве Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве объявили результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года. Лидирует политическая партия "Европейская солидарность".

Результаты объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Проходной пятипроцентный барьер преодолели 7 политических партий:

  • Европейская солидарность - 20,52%;
  • УДАР - 19,98%;
  • Єдність - 8,74%;
  • ОПЗЖ - 7,81%:
  • Слуга народа - 7,53%;
  • Батькивщина - 7,49%;
  • Голос - 5,97%.

Еще 13 партий получили следующие результаты:

  • Победа Пальчевского - 4,56%;
  • Свобода - 3,14%;
  • Партия Шария - 2,71%;
  • Демократична сокира - 1,63;
  • Рідна країна - 1,51%;
  • За майбутнє - 0,74%;
  • Экопартия Березы - 0,64%;
  • Наш Край - 0,50%;
  • Хвиля - 0,20%;
  • Пропозиція - 0,24%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 0,33%;
  • Партия национального эгоизма - 0,09%;
  • Правый Сектор - 0,37%.

Всего в Киевсовет баллотировались 24 партии.

Напомним, по данным экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

Отметим, во фракции "Слуга народа" рассказали РБК-Украина, с кем готовы сотрудничать в Киевраде. Сложнее всего им представить партнерство с "ОПЗЖ".

Также в комментарии изданию политолог Владимир Фесенко рассказал, что главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров.

Феномен мэров связан не столько с персоналиями, сколько с полученными их городами ресурсами, также считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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