Объявлены результаты местных выборов в Киеве

В Киеве объявили результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года. Лидирует политическая партия "Европейская солидарность".

Результаты объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Проходной пятипроцентный барьер преодолели 7 политических партий:

Европейская солидарность - 20,52%;

УДАР - 19,98%;

Єдність - 8,74%;

ОПЗЖ - 7,81%:

Слуга народа - 7,53%;

Батькивщина - 7,49%;

Голос - 5,97%.

Еще 13 партий получили следующие результаты:

Победа Пальчевского - 4,56%;

Свобода - 3,14%;

Партия Шария - 2,71%;

Демократична сокира - 1,63;

Рідна країна - 1,51%;

За майбутнє - 0,74%;

Экопартия Березы - 0,64%;

Наш Край - 0,50%;

Хвиля - 0,20%;

Пропозиція - 0,24%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 0,33%;

Партия национального эгоизма - 0,09%;

Правый Сектор - 0,37%.

Всего в Киевсовет баллотировались 24 партии.

Напомним, по данным экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.

Отметим, во фракции "Слуга народа" рассказали РБК-Украина, с кем готовы сотрудничать в Киевраде. Сложнее всего им представить партнерство с "ОПЗЖ".

Также в комментарии изданию политолог Владимир Фесенко рассказал, что главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров.

Феномен мэров связан не столько с персоналиями, сколько с полученными их городами ресурсами, также считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.