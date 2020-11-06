Объявлены результаты местных выборов в Киеве
В Киеве объявили результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года. Лидирует политическая партия "Европейская солидарность".
Результаты объявила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
Проходной пятипроцентный барьер преодолели 7 политических партий:
- Европейская солидарность - 20,52%;
- УДАР - 19,98%;
- Єдність - 8,74%;
- ОПЗЖ - 7,81%:
- Слуга народа - 7,53%;
- Батькивщина - 7,49%;
- Голос - 5,97%.
Еще 13 партий получили следующие результаты:
- Победа Пальчевского - 4,56%;
- Свобода - 3,14%;
- Партия Шария - 2,71%;
- Демократична сокира - 1,63;
- Рідна країна - 1,51%;
- За майбутнє - 0,74%;
- Экопартия Березы - 0,64%;
- Наш Край - 0,50%;
- Хвиля - 0,20%;
- Пропозиція - 0,24%;
- Радикальная партия Олега Ляшко - 0,33%;
- Партия национального эгоизма - 0,09%;
- Правый Сектор - 0,37%.
Всего в Киевсовет баллотировались 24 партии.
Напомним, по данным экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил на выборах 25 октября 45,9% голосов.
Отметим, во фракции "Слуга народа" рассказали РБК-Украина, с кем готовы сотрудничать в Киевраде. Сложнее всего им представить партнерство с "ОПЗЖ".
Также в комментарии изданию политолог Владимир Фесенко рассказал, что главный победитель на этих выборах - местные партии и партии мэров.
Феномен мэров связан не столько с персоналиями, сколько с полученными их городами ресурсами, также считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.