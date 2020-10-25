Через розбиту камеру на виборчій дільниці у Сватовому відкрили справу

Глава Сватового Луганської області Євген Рибалко розбив камеру, яка знаходилася на виборчій дільниці. За фактом цього Національна поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі ОПОРА у своєму Facebook.

Вказано, що станом на 14:00 в Луганській області зареєстровано 40 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

"У Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості щодо 1 факту порушення, складено 1 адміністративний протокол. Кримінальне провадження відкрито за статтею 186 КК України за фактом відкритого викрадення чужого майна, а саме відеокамери на ДВК у Сватівському районі", - зазначається у повідомленні.

За даними ОПОРИ, у Рубіжному зафіксовано 14 порушень, у Старобільському районі - 8 порушень, у Кремінському - 6, у Новопсковському районі поліція зафіксувала 3 порушення.

Нагадаємо, на виборчій дільниці № 440434 спостерігач ОПОРИ став свідком того, як чинний мер пошкодив камеру спостереження. Рибалко у відповідь на це заявив, що побачив незаконну вбудовану стаціонарну камеру і "випадково зачепив її".

Як писало РБК-Україна, Комітет виборців України під час моніторингу проведення голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.