Рейтинг кандидатів у мери і партій у Кривому Розі та Кременчуці перед виборами

Менше двох тижнів залишається до місцевих виборів в Україні. 25 жовтня відбудеться голосування за мерів міст, а також вибори депутатів обласних, міських і районних рад. Детально про рейтинги у Кривому Розі і Кременчуці, що відомо про основних претендентів на крісло мера в цих містах - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори в Кривому Розі

Територіальна виборча комісія зареєструвала 9 кандидатів у мери на майбутніх місцевих виборах у Кривому Розі. Серед них діючий міський голова Юрій Вілкул, який займає посаду протягом 10 останніх років. Він балотується від "Блоку Вілкула "Українська перспектива".

Головним опонентом Юрія Вілкула, згідно з передвиборчим рейтингом, є Дмитро Шевчик від "Слуги народу". Також у мери Кривого Рогу вдруге висувається Юрій Милобог, на виборах 2015 року він зайняв друге місце з 48,8% голосів.

Рейтинг кандидатів

За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", 40,8% жителів Кривого Рогу на виборах мера готові підтримати Юрія Вілкула. На другому місці - Дмитро Шевчик з 29% голосів. Трійку лідерів замикає кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов (10,1%). Загальний рейтинг кандидатів:

Юрій Вілкул - 40,8% Дмитро Шевчик - 29,0% Костянтин Павлов - 10,1% Юрій Яровий - 7,2% Юрій Милобог - 5,5% Ольга Бабенко - 3,1% Павло Сухоцький - 2,3% Артем Коломоєць - 1,3% Олег Бондар - 0,8%

Серед опитаних 20% не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах мера. Соціологічне дослідження проводилося серед 1000 респондентів у період 8-9 жовтня.

Що відомо про претендентів у мери Кривого Рогу

Юрій Вілкул - кандидат від "Блоку Вілкула "Українська перспектива". Міський голова з 2010 року. Раніше очолював Дніпропетровську ОДА (2006-2010), працював на посаді ректора Криворізького технічного університету. Юрій Вілкул був членом "Партії Регіонів", потім "Опозиційного блоку". Його син Олександр Вілкул на майбутніх виборах балотується в мери Дніпра також від "Української перспективи".

Дмитро Шевчик - йде на вибори в Кривому Розі від "Слуги народу". У 2015 році обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку". Займає посаду генерального директора "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" групи "Метінвест".

Костянтин Павлов - кандидат від "Опозиційної платформи - За життя". Член виконкому Кривого Рогу, радник міського голови. З 2014 по 2019 - депутат Верховної ради від "Опозиційного блоку".

Юрій Яровий - висувається в мери Кривого Рогу від партії "Європейська солідарність". Директор благодійного фонду "Спарта". Обирався депутатом міської ради на виборах в 2005, 2010 роках.

Юрій Милобог - балотується від партії "Сила людей". Доцент кафедри зоології в Криворізькому педагогічному університеті. У 2015 році став депутатом міськради, в 2019 році балотувався до Верховної ради як самовисуванець. Милобог брав участь в минулих виборах мера Кривого Рогу від партії "Самопоміч", для перемоги над Юрієм Вілкулом йому не вистачило 752 голоси.

Ольга Бабенко - кандидат від ВО "Батьківщина". Депутат міськради з 2015 року від "Батьківщини", голова міської організації партії. Займає посаду директора з інвестицій ТОВ "СУ-7".

Павло Сухоцький - йде на вибори мера Кривого Рогу як самовисуванець. Підприємець, власник кількох магазинів, директор торгового центру "Проспект".

Артем Коломоєць - кандидат від партії "За майбутнє". Після місцевих виборів 2015 року пройшов до міської ради від "Опозиційного блоку". Коломоєць є директором ТОВ "Сталь Україна".

Олег Бондар - самовисуванець. Підприємець. На виборах президента 2019 року був спостерігачем від "Команди Зеленського", а в 2014 році - довіреною особою кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Балотувався до міськради Кривого Рогу на місцевих виборах 2015 від "Народного Руху України".

Вибори в Кременчуці: головне

У Кременчуці Полтавської області на посаду міського голови балотується 10 кандидатів, серед них діючий мер Віталій Малецький. Вибори можуть пройти в два тури, якщо 25 жовтня жоден із кандидатів не отримає більше 50% голосів.

Територіальна виборча комісія також завершила реєстрацію партій для участі на виборах до міської ради. За депутатські мандати боротимуться 14 політичних сил. Голосування пройде за відкритими списками - не тільки за партію, а й за кандидатів від неї. У бюлетені партії будуть вказані в наступному порядку:

"Слуга народу" "Рідне місто" "Радикальна партія Олега Ляшка" "Сила і Честь" "Свобода" "Партія Шарія" "Довіра" "Голос" "Опозиційна платформа - За життя" "Партія простих людей Сергія Капліна" "Пропозиція" "За майбутнє" "Батьківщина" "Європейська солідарність"

Рейтинг партій в Кременчуці

За результатами передвиборчого опитування центру "СОЦИС", лідером електоральних симпатій в Кременчуці є партія "Слуга народу" (23,5%). У трійку лідерів передвиборчого рейтингу також увійшли "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".

"Слуга народу" - 23,5%

"Європейська солідарність" - 15,7%

"Опозиційна платформа - За життя" - 14,5%

"За майбутнє" - 10%

"Рідне місто" - 7,7%

"Батьківщина" - 4,3%

"Довіра" - 3,5%

"Партія Шарія" - 2,6%

"Сила і Честь" - 1,5%

"Радикальна партія" - 1,3%

"Наші" - 1,2%

"Розвиток і добробут" - 1,1%

Серед тих респондентів, хто визначився і піде на вибори, 13% віддали б свої голоси за партію, яка не була запропонована в переліку. Опитування проводилося серед 1000 жителів Кременчука в період з 11 по 19 вересня.

Кандидати в мери Кременчука

Геннадій Іванян - кандидат на посаду міського голови від "Опозиційної платформи - За життя". Співробітник науково-виробничого підприємства "Укркомцентр", консультант з економічних питань.

Віталій Малецький - діючий мер Кременчука, висувається від партії "За майбутнє". На місцевих виборах 2015 року Малецький переміг у другому турі, тоді балотувався в мери від політсили "Поруч".

Олексій Онищенко - йде на вибори мера Кременчука як самовисуванець. Безпартійний, пенсіонер.

Оксана Піддубна - балотується від "Радикальної партії Олега Ляшка". Займає посаду директора з фінансів та економіки в компанії "Інтерсейл".

Сергій Порчирян - кандидат в мери від партії "Слуга народу". Підприємець в сфері будівництва, директор ТОВ "Інвестсервіс-М". Раніше був депутатом міськради.

Андрій Редькін - самовисуванець, безпартійний. Шоумен, активіст, очолює громадську організацію "Я люблю Кременчук".

Юрій Самойленко - висувається в мери від партії "Сила і Честь". Учасник АТО, заступник генерального директора комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

Тетяна Сідерка - кандидат від партії "Довіра". Чинний депутат міської ради Кременчука. Керівник приватного підприємства "Самталі".

Геннадій Тертичний - самовисуванець, безпартійний. Підприємець і громадський активіст, голова організації "Екологічний рух "Зелена планета".

Сергій Ярош - балотується від партії "Європейська солідарність". Керує міським водоканалом в Горішніх Плавнях. Раніше обіймав посаду заступника мера Кременчука з питань житлово-комунального господарства.