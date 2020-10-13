Рейтинг кандидатов в мэры и партий в Кривом Роге и Кременчуге перед выборами

Меньше двух недель остается до местных выборов в Украине. 25 октября состоится голосование за мэров городов, а также выборы депутатов областных, городских и районных советов. Подробно о рейтингах в Кривом Роге и Кременчуге, что известно об основных претендентах на кресло мэра в этих городах - в материале РБК-Украина.

Выборы в Кривом Роге

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 9 кандидатов в мэры на предстоящих местных выборах в Кривом Роге. Среди них действующий городской голова Юрий Вилкул, который занимает пост на протяжении 10 последних лет. Он баллотируется от "Блока Вилкула "Украинская перспектива".

Главным оппонентом Юрия Вилкула, согласно предвыборным рейтингам, является Дмитрий Шевчик от "Слуги народа". Также в мэры Кривого Рога во второй раз выдвигается Юрий Милобог, на выборах 2015 года он занял второе место с 48,8% голосов.

Рейтинг кандидатов

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", 40,8% жителей Кривого Рога на выборах мэра готовы поддержать Юрия Вилкула. На втором месте - Дмитрий Шевчик с 29% голосов. Тройку лидеров замыкает кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Константин Павлов (10,1%). Общий рейтинг кандидатов:

Юрий Вилкул - 40,8% Дмитрий Шевчик - 29,0% Константин Павлов - 10,1% Юрий Яровой - 7,2% Юрий Милобог - 5,5% Ольга Бабенко - 3,1% Павел Сухоцкий - 2,3% Артем Коломоец - 1,3% Олег Бондар - 0,8%

Среди опрошенных 20% не определились, за кого будут голосовать на выборах мэра. Социологическое исследование проводилось среди 1000 респондентов в период 8-9 октября.

Что известно о претендентах в мэры Кривого Рога

Юрий Вилкул - кандидат от "Блока Вилкула "Украинская перспектива". Городской голова с 2010 года. Ранее возглавлял Днепропетровскую ОГА (2006-2010), работал на посту ректора Криворожского технического университета. Юрий Вилкул был членом "Партии Регионов", затем "Оппозиционного блока". Его сын Александр Вилкул на будущих выборах баллотируется в мэры Днепра также от "Украинской перспективы".

Дмитрий Шевчик - идет на выборы в Кривом Роге от "Слуги народа". В 2015 году избран депутатом Днепровского облсовета от "Оппозиционного блока". Занимает должность генерального директора "Центрального горно-обогатительного комбината" группы "Метинвест".

Константин Павлов - кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя". Член исполкома Кривого Рога, советник городского головы. С 2014 по 2019 - депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока".

Юрий Яровой - выдвигается в мэры Кривого Рога от партии "Европейская солидарность". Директор благотворительного фонда "Спарта". Избирался депутатом городского совета на выборах в 2005, 2010 годах.

Юрий Милобог - баллотируется от партии "Сила людей". Доцент кафедры зоологии в Криворожском педагогическом университете. В 2015 году стал депутатом горсовета, в 2019 году баллотировался в Верховную раду как самовыдвиженец. Милобог участвовал в прошлых выборах мэра Кривого Рога от партии "Самопомич", для победы над Юрием Вилкулом ему не хватило 752 голоса.

Ольга Бабенко - кандидат от ВО "Батькивщина". Депутат горсовета с 2015 года от "Батькивщины", глава городской организации партии. Занимает должность директора по инвестициям ООО "СУ-7".

Павел Сухоцкий - идет на выборы мэра Кривого Рога как самовыдвиженец. Предприниматель, владелец нескольких магазинов, директор торгового центра "Проспект".

Артем Коломоец - кандидат от партии "За майбутне". После местных выборов 2015 года прошел в городской совет от "Оппозиционного блока". Коломоец является директором ООО "Сталь Украина".

Олег Бондар - самовыдвиженец. Предприниматель. На выборах президента 2019 года был наблюдателем от "Команды Зеленского", а в 2014 году - доверенным лицом кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Баллотировался в горсовет Кривого Рога на местных выборах 2015 от "Народного Руха Украины".

Выборы в Кременчуге: главное

В Кременчуге Полтавской области на должность городского головы баллотируется 10 кандидатов, среди них действующий мэр Виталий Малецкий. Выборы могут пройти в два тура, если 25 октября ни один из кандидатов не получит более 50% голосов.

Территориальная избирательная комиссия также завершила регистрацию партий для участия на выборах в городской совет. За депутатские мандаты будут бороться 14 политических сил. Голосование пройдет по открытым спискам - не только за партию, но и за кандидатов от нее. В бюллетене партии будут указаны в следующем порядке:

"Слуга народа" "Ридне мисто" "Радикальная партия Олега Ляшко" "Сила и Честь" "Свобода" "Партия Шария" "Довира" "Голос" "Оппозиционная платформа - За життя" "Партия простых людей Сергея Каплина" "Пропозиция" "За майбутне" "Батькивщина" "Европейская солидарность"

Рейтинг партий в Кременчуге

По результатам предвыборного опроса центра "СОЦИС", лидером электоральных симпатий в Кременчуге является партия "Слуга народа" (23,5%) голосов. В тройку лидеров предвыборного рейтинга также вошли "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя".

"Слуга народа" - 23,5%

"Европейская солидарность" - 15,7%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 14,5%

"За майбутне" - 10%

"Ридне мисто" - 7,7%

"Батькивщина" - 4,3%

"Довира"- 3,5%

"Партия Шария" - 2,6%

"Сила и Честь" - 1,5%

"Радикальная партия" - 1,3%

"Наши" - 1,2%

"Розвыток и добробут" - 1,1%

Среди тех респондентов, кто определился и пойдет на выборы, 13% отдали бы свои голоса за партию, которая не была предложена в перечне. Опрос проводился среди 1000 жителей Кременчуга в период с 11 по 19 сентября.

Кандидаты в мэры Кременчуга

Геннадий Иванян - кандидат на должность городского головы от "Оппозиционной платформы - За життя". Сотрудник научно-производственного предприятия "Укркомцентр", консультант по экономическим вопросам.

Виталий Малецкий - действующий мэр Кременчуга, выдвигается от партии "За майбутне". На местных выборах 2015 года Малецкий победил во втором туре, тогда баллотировался в мэры от политсилы "Поруч".

Алексей Онищенко - идет на выборы мэра Кременчуга как самовыдвиженец. Беспартийный, пенсионер.

Оксана Поддубная - баллотируется от "Радикальной партии Олега Ляшко". Занимает должность директора по финансам и экономике в компании "Интерсейл".

Сергей Порчирян - кандидат в мэры от партии "Слуга народа". Предприниматель в сфере строительства, директор ООО "Инвестсервис-М". Ранее был депутатом горсовета.

Андрей Редькин - самовыдвиженец, беспартийный. Шоумен, активист, возглавляет общественную организацию "Я люблю Кременчуг".

Юрий Самойленко - выдвигается в мэры от партии "Сила и Честь". Участник АТО, заместитель генерального директора коммунального предприятия "Благоустройство Кременчуга".

Татьяна Сидерка - кандидат от партии "Довира". Действующий депутат городского совета Кременчуга. Руководитель частного предприятия "Самтали".

Геннадий Тертычный - самовыдвиженец, беспартийный. Предприниматель и общественный активист, глава организации "Экологическое движение "Зеленая планета".

Сергей Ярош - баллотируется от партии "Европейская солидарность". Руководит городским водоканалом в Горишних Плавнях. Ранее занимал должность заместителя мэра Кременчуга по вопросам ЖКХ.