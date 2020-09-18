ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Резніков про постанову про вибори: тактично окремі її положення передчасні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 18 вересня 2020 10:36
Резніков про постанову про вибори: тактично окремі її положення передчасні Фото: Олексій Резніков (facebook.com alex reznikoff)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що суто тактично окремі положення постанови про місцеві вибори є передчасними. Документ передбачає, що вибори пройдуть всюди, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у ВР.

"Багато хто хоче почути про постанову, що стосується місцевих виборів. Ця постанова політично дуже правильна... Але чисто тактично окремі положення є передчасними", - сказав віце-прем'єр.

Резніков підкреслив, що цей документ ускладнив ведення переговорів у ТКГ.

"Чи скористалися цим наші опоненти для маніпуляцій? Так, скористалися. Заблокувати переговорний процес? Так, більшою мірою він заблокований, у тому числі, в гуманітарній підгрупі, де готується звільнення близько 100 наших полонених", - сказав віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 16 вересня ТКГ обговорювала постанову Верховної ради про місцеві вибори. Представники російської сторони наполягають, що воно не відповідає мінським угодам.

Співрозмовник РБК-Україна відзначав, що представники української делегації нагадали, що перегляд постанови - це компетенція ВР. Тому ніхто з делегації не може впливати на роботу незалежного колегіального органу.

Як писало РБК-Україна, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна на зустрічі в Берліні не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори.

Так, глава парламенту Дмитро Разумков вчора заявив, що зараз неможливо фізично провести вибори на території ОРДЛО, оскільки туди неможливо доставити всіх учасників виборчого процесу і забезпечити вільне голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Алексей Резников Верховна Рада Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Київ залишається в "помаранчевій зоні" ще на два тижні
РБК-Українаінформаційне агентство Київ залишається в "помаранчевій зоні" ще на два тижні