У селі Миколаївської області працює самопроголошена виборча дільниця

В селі Чаусове-2 Миколаївській області організовано "фейковий" виборчу дільницю. На ній обирають сільського голову і депутатів сільради всупереч законодавству.

Про це повідомляє ОПОРА.

В населеному пункті працює дві виборчі дільниці - одну з них створено Первомайським тервиборчкомом в сільському клубі і на ній обирають міського голову Первомайська, депутатів міськради, облради та райради. У другому, розатошованому в будинку для літніх людей - сільського голову і депутатів сільради.

Відзначається також, що на другій дільниці безпеку забезпечує охорона з агрофірми "кандидата" на посаду сільського голови. Багато з тих, хто голосував на цій дільниці, йдуть у другий і просять бюлетені тільки на облраду і райраду.

Згідно з територіальним змінами, Чаусове-2 входить в Першотравневу тергромаду, а тому не обирає сільського голову і депутатів сільради. Вибори йдуть тільки по меру Первомайська, Первомайській міськраді, Первомайській райраді та Миколаївській облраді.

За оцінками юристів ОПОРИ цей інцидент має ознаки кримінального порушення за статтями:

№ 353 - самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи - члени комісій;

№ 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, у Сумській області в одному із сіл був створений "фейковий" виборчком, який переманював виборців зі справжньої дільниці. З ним може бути пов'язаний один з місцевих підприємців.