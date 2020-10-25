В селе Николаевской области работает самопровозглашенный избирательный участок

В селе Чаусово-2 Николаевской области организован "фейковый" избирательный участок. На нем выбирают сельского главу и депутатов сельсовета вопреки законодательству.

Об этом сообщает ОПОРА.

В населенном пункте работает два избирательных участка - один из них создан Первомайским терризбиркомом в сельском клубе и на нем выбирают городского главу Первомайська, депутатов горсовета, облсовета и райсовета. Во втором, распологающемся в доме для пожилых - сельского главу и депутатов сельсовета.

Отмечается также, что на втором участке безопасность обеспечивает охрана из агрофирмы "кандидата" на должность сельского главы. Многие из голосовавших на этом участке, идут во второй и просят бюллетени только на облсовет и райсовет.

Согласно территориальным изменениям, Чаусово-2 входит в Первомайскую терробщину, а потому не выбирает сельского главу и депутатов сельсовета. Выборы идут только по меру Первомайска, Первомайского горсовета, Первомайского райсовета и Николаевского облсовета.

По оценкам юристов ОПОРЫ этот инцидент имеет признаки уголовного нарушения по статьям:

№ 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - члены комиссий;

№ 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, в Сумской области в одном из сел был создан "фейковый" избирком, который переманивал избирателей из настоящего участка. С ним может быть связан один из местных предпринимателей.