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У семи областях України повністю встановили результати виборів мерів

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні вже встановили результати голосування на місцевих виборах за мерів повністю в семи областях. Всього 370 міських голів обрано вже 315.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, всі результати на виборах голів міськрад встановлені у Вінницькій (18 міст), Кіровоградській (12), Луганській (4) областях і в Києві (1).

Ще в трьох областях встановили результати виборів усіх мерів, проте в деяких містах призначено повторне голосування - у Донецькій (у 17 містах встановлені, Слов'янську і Краматорську повторне голосування), Львівській (37, у Львові та Дрогобичі повторне голосування) і Черкаській областях (15, в Черкасах повторне голосування).

Все вже обрані 1300 з 1421 голови населених пунктів України.

Детальніше про те, які партії здобули перемогу на місцевих виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу в регіонах України".

Раніше РБК-Україна писало, у яких містах пройде другий тур місцевих виборів.

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