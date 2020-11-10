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Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів

Новость на русском → Україна, Вівторок 10 листопада 2020 08:16
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У фаворити місцевих виборів вибилися три партії "парламентської ліги" - "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя". При цьому СН і ЄС заведуть свої фракції в усі облради.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу в регіонах України".

"Слуга народу" взяла лідерство в чотирьох облрадах - Дніпропетровській, Житомирській, Чернівецькій і Сумській. Тоді як у великих містах президентська партія претендує на мерське крісло лише в Полтаві та Ужгороді, а у всіх міськрадах обласних центрів не показала результат вище другого місця. У Києві СН посіла лише п'яте місце, а в Івано-Франківський та Львівський міськради і зовсім не проходить.

"Євросолідарність" отримає найбільші фракції у чотирьох обласних радах - Львівському, Київському, Рівненському та Тернопільському. Також ЄС виявилася єдиною партією, яка отримає представництво у всіх міських радах обласних центрів. В міськради Києва, Львова та Рівного політсила Порошенко посіла перші місця, а ось на мерські крісла в другому турі претендує тільки у Львові, Рівному та Сумах.

ОПЗЖ попередньо проходить в 16 облрад, не потрапляє - в шість. Вона здобула перемогу в чотирьох облрадах - у Миколаївському, Запорізькому, Одеському та Херсонському. У Миколаєві та Одесі кандидати від ОПЗЖ будуть боротися за крісло мера у другому турі. До того ж в Миколаєві партія здобула лідерство на виборах у міськраду.

Детальніше про те, де і коли відбудеться другий тур місцевих виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що в Одеську облраду не змогли оголосити результати виборів через комп'ютерного вірусу.

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