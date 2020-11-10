Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров

В фавориты местных выборов выбились три партии "парламентской лиги" - "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя". При этом СН и ЕС заведут свои фракции во все облсоветы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины".

"Слуга народа" взяла лидерство в четырех облсоветах - Днепропетровском, Житомирском, Черновицком и Сумском. Тогда как в крупных городах президентская партия претендует на мэрское кресло лишь в Полтаве и Ужгороде, а во всех горсоветах областных центров не показала результат выше второго места. В Киеве СН заняла только пятое месте, а в Ивано-Франковский и Львовский горсоветы и вовсе не проходит.

"Евросолидарность" получит крупнейшие фракции в четырех областных советах - Львовском, Киевском, Ровенском и Тернопольском. Также ЕС оказалась единственной партией, которая получит представительство во всех городских советах областных центров. В горсоветы Киева, Львова и Ровно политсила Порошенко заняла первые места, а вот на мэрские кресла во втором туре претендует только во Львове, Ровно и Сумах.

ОПЗЖ предварительно проходит в 16 облсоветов, не попадает - в шесть. Она одержала победу в четырех облсоветах - в Николаевском, Запорожском, Одесском и Херсонском. В Николаеве и Одессе кандидаты от ОПЗЖ будут бороться за кресло мэра во втором туре. К тому же в Николаеве партия получила лидерство на выборах в горсовет.

Подробнее о том, где и когда пройдет второй тур местных выборов, читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что в Одесский облсовет не смогли объявить результаты выборов из-за компьютерного вируса.