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В семи областях Украины полностью установили результаты выборов мэров

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже установили результаты голосования на местных выборах за мэров полностью в семи областях. Всего из 370 городских глав избраны уже 315.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, все результаты на выборах глав горсоветов установлены в Винницкой (18 городов), Кировоградской (12), Луганской (4) областях и в Киеве (1).

Еще в трех областях установили результаты выборов всех мэров, однако в некоторых городах назначено повторное голосование - в Донецкой (в 17 городах установлены, в Славянске и Краматорске повторное голосование), Львовской (37, во Львове и Дрогобыче повторное голосование) и Черкасской областях (15, в Черкассах повторное голосование).

Всего уже избраны 1300 из 1421 главы населенных пунктов Украины.

Подробнее о том, какие партии одержали победу на местных выборах, читайте в материале РБК-Украина "Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины".

Ранее РБК-Украина писало, в каких городах пройдет второй тур местных выборов.

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