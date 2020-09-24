ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скільки українців хочуть бути депутатами: дані соцопитування

Новость на русском → Київ, Четвер 24 вересня 2020 17:41
Скільки українців хочуть бути депутатами: дані соцопитування Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Громадяни швидше хочуть обирати, чим обиратися

У вересні 2020 року 13% українців хотіли б бути депутатами місцевої ради, 9% - депутатами парламенту, 7% - головою міста/села. Посада президента країни приваблива для 5% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Скільки українців хочуть бути депутатами: дані соцопитування

За даними опитування, значна частина українців не проти брати участь у політичному і громадському житті свого регіону (45%), але не в якості депутатів місцевих рад, а через вибори, делегуючи повноваження іншим.

Скільки українців хочуть бути депутатами: дані соцопитування

При цьому громадяни хочуть обирати не тільки депутатів або мерів, але й голову області (за обрання - 83%), місцевих суддів (71%) і прокурорів (68%). Крім того, 57% підтримують ідею створення муніципальної поліції, підпорядкованої місцевої влади (30% - проти).

Скільки українців хочуть бути депутатами: дані соцопитування

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 19 - 22 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям і тим структурам, що забезпечують оборону країни та безпеку. Всім іншим інститутам висловлюється недовіра частіше, ніж довіра.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, у вересні 2020 року в ставленні до влади більше половини українців переважають негативні оцінки. Лише трохи більше чверті респондентів підтримують чинну владу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 опрос выборы Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу в Україні
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу в Україні