ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сколько украинцев хотят быть депутатами: данные соцопроса

Новина українською → Киев, Четверг 24 сентября 2020 17:41
Сколько украинцев хотят быть депутатами: данные соцопроса Фото: Верховна рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Граждане скорее хотят избирать, чем избираться

В сентябре 2020 года 13% украинцев хотели бы быть депутатами местного совета, 9% - депутатами парламента, 7% - главой города/села. Должность президента страны привлекательна для 5% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сколько украинцев хотят быть депутатами: данные соцопроса

По данным опроса, значительная часть украинцев не против участвовать в политической и общественной жизни своего региона (45%), но не в качестве депутатов местных советов, а через выборы, делегируя полномочия другим.

Сколько украинцев хотят быть депутатами: данные соцопроса

При этом граждане хотят избирать не только депутатов или мэров, но и голову области (за избрание - 83%), местных судей (71%) и прокуроров (68%). Кроме того, 57% поддерживают идею создания муниципальной полиции, подчиненной местной власти (30% - против).

Сколько украинцев хотят быть депутатами: данные соцопроса

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 19 - 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и тем структурам, обеспечивающим оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, в сентябре 2020 года в отношении к власти более половины украинцев преобладают негативные оценки. Только чуть больше четверти респондентов поддерживают действующую власть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 опрос выборы Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине