В "Слузі народу" відреагували на критику опитування в день виборів

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на критику ініційованого президентом Володимиром Зеленський всеукраїнського опитування на виборчих дільницях. Він зазначив, що партія не є організатором і не фінансує це опитування.

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Партія "Слуга народу" не є організатором опитування, не фінансує опитування і не є суб'єктом опитування. Мандат на цю всю ініціативу знаходиться особисто у президента України. А законно-незаконно, - у нас люди досить вільно це трактують", - сказав Арахамія .

Нардеп зазначив, що не знає, хто саме буде стояти під дільницями і проводити опитування.

"Коли в намагаєтеся сказати, що немає ніяких волонтерів, я вам навів приклад, що під час першої виборчої в ЗЕ-команді було багато волонтерів і вони до сих пір ці люди є. У нас є партійна організація, у нас є ЗЕ-команди, це фанати президента ... я не знаю, хто буде стояти під дільницями ", - пояснив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Виборцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

Як свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, у вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримували 22,4% українців. Більшість з тих, хто визначився, виступають проти: 35,8% українців в цілому не схвалює цю ініціативу.

Зазначимо, що ініціативу Зеленського провести опитування підтримали менше половини українців.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 16 жовтня

Відзначимо, що в новому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" експерти піднімають актуальні для кожного з нас теми. Наприклад, чому президент України Володимир Зеленський хоче провести всеукраїнське опитування саме в день виборів, або скільки треба буде вкрасти, щоб отримати довічне. Також гості студії міркують на тему того, чи змогла команда Зеленського знайти механізм, як позбавлятися від корупціонерів і негідників при владі і хто розганяв фейки про повій на Майдані.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 16 жовтня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська розповіла про профілактику і лікування COVID-19, а також про зміни в протоколі лікування коронавірусної хвороби в Україні.

Інфекціоніст Ольга Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Також інфекціоніст прокоментувала випадки повторного захворювання на COVID-19 і пояснила, чому найближчі півроку будуть дуже важкими для України.

Голубовська висловилася про протокол лікування COVID-19

Крім того, в ефірі міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому в нашій країні така складна ситуація з коронавірусом.

Степанов виправдався за важку ситуацію з коронавірусом

А ще керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів про останні результати досліджень COVID-19.

Андрій Александрін висловився про результати досліджень COVID-19

Крім цього, лідер збірної України з футболу Тарас Степаненко розповів про симптоми коронавірусу, які були у нього.

Тарас Степаненко розповів про симптоми COVID-19