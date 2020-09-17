ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СН скасувала засідання з обговорення змін до постанови про місцеві вибори

Новость на русском → Україна, Четвер 17 вересня 2020 12:37
СН скасувала засідання з обговорення змін до постанови про місцеві вибори Фото: Слуга народу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Фракція "Слуга народу" скасувала сьогоднішнє засідання. Парламентарії повинні були обговорити проект про внесення змін до постанови про місцеві вибори.

Про це написав заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.

"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - зазначив парламентарій.

У середу Качура анонсував, що засідання має відбутися у четвер, 17 вересня, о 15:15.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів в Берліні 11 вересня українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.

Згодом віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков прокоментував цю інформацію РБК-Україна, підкресливши, що Україна нічого не обіцяла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Слуга народа Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин В Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом, - Ляшко