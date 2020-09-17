СН скасувала засідання з обговорення змін до постанови про місцеві вибори
Фракція "Слуга народу" скасувала сьогоднішнє засідання. Парламентарії повинні були обговорити проект про внесення змін до постанови про місцеві вибори.
Про це написав заступник голови комітету з організації держвлади, нардеп від СН Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.
"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Причина - хвороба одного з учасників зустрічі", - зазначив парламентарій.
У середу Качура анонсував, що засідання має відбутися у четвер, 17 вересня, о 15:15.
Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів в Берліні 11 вересня українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.
Згодом віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков прокоментував цю інформацію РБК-Україна, підкресливши, що Україна нічого не обіцяла.